Масленица
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 февраля, 21:30

NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной

Представители администрации президента США Дональда Трампа активно стремились убрать из документа по ресурсам с Украиной все упоминания о гарантиях безопасности. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на данные украинского чиновника.

Вашингтон заявил, что такие формулировки намного превышали рамки обсуждения прав на полезные ископаемые. По информации издания, в последней версии договора слово о гарантиях стало размытым и не даёт чёткого понимания обязательств США по защите Украины.

Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля
Ракеты, армия и членство в ЕС: Зеленский потребовал гарантии безопасности как у Израиля

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что власти США желают прекратить огонь без обеспечения украинской стороне гарантии безопасности. Однако Киев продолжает стремиться к вступлению в Евросоюз и рассчитывает на поддержку Вооружённых сил Украины. Там ожидают 800 тысяч солдат со стороны западных стран.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bill Perry

Лия Мурадьян
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar