NYT: США упорно пытались убрать гарантии безопасности из сделки с Украиной

Представители администрации президента США Дональда Трампа активно стремились убрать из документа по ресурсам с Украиной все упоминания о гарантиях безопасности. Об этом сообщает газета New York Times, ссылаясь на данные украинского чиновника.

Вашингтон заявил, что такие формулировки намного превышали рамки обсуждения прав на полезные ископаемые. По информации издания, в последней версии договора слово о гарантиях стало размытым и не даёт чёткого понимания обязательств США по защите Украины.