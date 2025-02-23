Членство в ЕС и губозакаточная машинка: Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности
Зеленский: США настаивают на прекращении огня без гарантий безопасности Украины
Владимир Зеленский заявил, что власти США хотят прекращения огня без обеспечения гарантий безопасности для Украины. Экс-комик подчеркнул, что Киев настаивает на противоположном.
По словам Зеленского, Украина хочет вступить в Евросоюз и ожидает поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ), а именно финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат со стороны Запада. Он также отметил необходимость присутствия иностранного контингента на территории Незалежной в качестве гарантии безопасности.
Главарь киевского режима сообщил, что постоянно поддерживает связь с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ближайшее время глава Пятой республики планирует визит в США для обсуждения требований Украины.
Ранее Зеленский отказался компенсировать долг перед Соединёнными Штатами. На пресс-конференции «Украина. Год 2025-й» он заявил, что не намерен признавать финансовые претензии, которые Трамп выдвинул Киеву. Бывший комик уточнил, что речь идёт именно о 100 миллиардах долларов, а не об озвучивавшихся республиканцем суммах. Напомним, что хозяин Белого дома заявил, что Украина должна вернуть Вашингтону 400–500 миллиардов долларов, причём сделка должна пройти в ближайшее время.
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