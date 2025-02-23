Членство в ЕС и губозакаточная машинка: Зеленский перечислил требуемые Украиной гарантии безопасности

Владимир Зеленский заявил, что власти США хотят прекращения огня без обеспечения гарантий безопасности для Украины. Экс-комик подчеркнул, что Киев настаивает на противоположном.

По словам Зеленского, Украина хочет вступить в Евросоюз и ожидает поддержку Вооружённых сил Украины (ВСУ), а именно финансирование украинской армии в размере 800 тысяч солдат со стороны Запада. Он также отметил необходимость присутствия иностранного контингента на территории Незалежной в качестве гарантии безопасности.

