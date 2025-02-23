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23 февраля, 16:10

В США рассчитывают усадить Зеленского за стол переговоров «очень скоро»

Шеф Пентагона Хегсет: США надеются, что Зеленский сядет за стол переговоров

У Владимира Зеленского нет иного выхода, кроме как начать мирные переговоры, и Соединённые Штаты выражают надежду, что киевские власти сделают это уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Зеленский должен сесть за стол [переговоров], поскольку экономическое сотрудничество [с США] важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро», — подчеркнул политик.

Оставшийся за бортом Шольц вымаливает приглашение на переговоры после звонка Зеленского
Оставшийся за бортом Шольц вымаливает приглашение на переговоры после звонка Зеленского

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков напомнил, что Владимир Путин продолжает оставаться открытым к любым дипломатическим контактам по вопросу урегулирования украинского конфликта. Представитель Кремля отметил, что именно Запад сорвал предыдущее попытки принудить Киев к дипломатии, когда главой Белого Дома был Джо Байден.

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president.gov.ua

Татьяна Миссуми
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