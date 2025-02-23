У Владимира Зеленского нет иного выхода, кроме как начать мирные переговоры, и Соединённые Штаты выражают надежду, что киевские власти сделают это уже в скором времени. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Зеленский должен сесть за стол [переговоров], поскольку экономическое сотрудничество [с США] важно для будущего его страны. И мы надеемся, что он сделает это очень скоро», — подчеркнул политик.