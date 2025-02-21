Песков заверил, что Путин открыт для мирных переговоров по Украине
Президент России Владимир Путин продолжает оставаться открытым к любым дипломатическим контактам по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Президент Путин остаётся открыт для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров», — отметил он.
Ранее западные СМИ сообщили, что представители США и России встретились в неофициальной обстановке в Швейцарии, где уже обсудили разрешение украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подобные заявления.
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