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Регион
21 февраля, 10:25

Песков заверил, что Путин открыт для мирных переговоров по Украине

Президент России Владимир Путин продолжает оставаться открытым к любым дипломатическим контактам по вопросу урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Президент Путин остаётся открыт для урегулирования вокруг Украины посредством мирных переговоров», — отметил он.

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Ранее западные СМИ сообщили, что представители США и России встретились в неофициальной обстановке в Швейцарии, где уже обсудили разрешение украинского конфликта. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг подобные заявления.

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Life.ru

Татьяна Миссуми
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