«Третий путь»: Судьба Украины решалась на секретных переговорах России и США в Швейцарии

Представители США и России уже обсуждали украинский конфликт и способы его завершения, встречи проходили в Швейцарии и носили статус неофициальных. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники. Как утверждается, переговоры проходили на протяжении нескольких месяцев.

По словам собеседника агентства, такие встречи характеризуются сторонами как «побочный канал» общения в переходный период, которым оказалось начало президентства в США Дональда Трампа. Reuters не стал называть конкретные имена и статус тех, кто участвовал в переговорном процессе со стороны Штатов и РФ. Эти представители якобы и вовсе не являются госслужащими, говорится в публикации. Однако Трамп мог быть осведомлён об итогах общения.

Одна из встреч, по словам автора статьи, прошла в Женеве во время Мюнхенской конференции по безопасности. Источники агентства уверены, что речь идёт о «третьем пути», под таким дипломатическим термином понимается неофициальный диалог между переговорщиками, поэтому вряд ли можно говорить об официальных итогах.