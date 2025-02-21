В Кремле ответили на вопрос о тайной встрече РФ и США в Швейцарии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией по поводу прошедших «тайных» переговорах России и США в Швейцарии, где представители двух стран должны были якобы обсудить решение украинского вопроса в ходе неофициальных переговоров.

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о «тайной» встрече в Швейцарии.