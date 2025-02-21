В Кремле ответили на вопрос о тайной встрече РФ и США в Швейцарии
Песков опроверг тайные переговоры России и США по Украине в Швейцарии
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией по поводу прошедших «тайных» переговорах России и США в Швейцарии, где представители двух стран должны были якобы обсудить решение украинского вопроса в ходе неофициальных переговоров.
«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о «тайной» встрече в Швейцарии.
Ранее западные СМИ сообщили, что представители США и России встретились в неофициальной обстановке в Швейцарии, где уже обсудили разрешение украинского конфликта и способы завершения вооружённого противостояния в зоне СВО. Как сообщили источники, переговоры длились на протяжении нескольких месяцев.
Life.ru