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Регион
21 февраля, 10:20

В Кремле ответили на вопрос о тайной встрече РФ и США в Швейцарии

Песков опроверг тайные переговоры России и США по Украине в Швейцарии

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что не владеет информацией по поводу прошедших «тайных» переговорах России и США в Швейцарии, где представители двух стран должны были якобы обсудить решение украинского вопроса в ходе неофициальных переговоров.

«Я не могу ответить на этот вопрос, я не располагаю такой информацией», — заявил представитель Кремля, отвечая на вопрос о «тайной» встрече в Швейцарии.

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Ранее западные СМИ сообщили, что представители США и России встретились в неофициальной обстановке в Швейцарии, где уже обсудили разрешение украинского конфликта и способы завершения вооружённого противостояния в зоне СВО. Как сообщили источники, переговоры длились на протяжении нескольких месяцев.

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Life.ru

Ольга Сливченко
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