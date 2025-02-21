В Кремле рассказали о планах Путина на третью годовщину СВО

СВО на Украине продолжается, время для подведения её итогов ещё не пришло. Все цели, которые поставил президент РФ Владимир Путин, будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Каких-то специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить ещё рано, СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», — так он ответил на вопрос о том, запланированы ли у Путина какие-либо мероприятия в связи с третьей годовщиной начала спецоперации.