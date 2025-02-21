В Кремле рассказали о планах Путина на третью годовщину СВО
Песков: Спецоперация продолжается, сейчас рано подводить её итоги
СВО на Украине продолжается, время для подведения её итогов ещё не пришло. Все цели, которые поставил президент РФ Владимир Путин, будут достигнуты. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Каких-то специальных форматов не предусмотрено. Итоги подводить ещё рано, СВО продолжается. Все цели, которые поставлены главой государства и верховным главнокомандующим, должны быть достигнуты», — так он ответил на вопрос о том, запланированы ли у Путина какие-либо мероприятия в связи с третьей годовщиной начала спецоперации.
Ранее Дмитрий Песков ответил на вопрос о рассмотрении Конгрессом законопроекта, который предполагает выход США из состава ООН. Спикер Кремля обозначил, что Москва не в курсе подробностей работы над этой инициативой, но считает Всемирную организацию незаменимой на данный момент, даже с учётом всех имеющихся у неё недостатков.
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