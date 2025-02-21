Минусы есть, замены нет: В Кремле оценили намерение США выйти из состава ООН
Песков: Не знаем подробностей о выходе США из ООН, альтернативы организации нет
Россия не в курсе подробностей решения США о выходе из состава ООН, но считает, что при всех минусах этой организации, замены ей не существует. Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы пока не знаем всех деталей инициативы. Мы читали сообщения, но исходим из руководящей роли ООН и считаем, что при всех очевидных неэффективностях этой организации на фоне современных вызовов, замены ей не существует», — констатировал спикер Кремля.
Напомним, сегодня стало известно, что сенаторы-республиканцы внесли на рассмотрение в Конгресс США проект о полном выходе Штатов из ООН. Инициатива предполагает полный отказ от финансирования организации и её подразделений, а также запрещает американцам принимать участие в миротворческих миссиях.
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