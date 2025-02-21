Конгресс рассмотрит закон о выходе США из ООН

Законопроект о полном выходе США из состава Организации Объединённых Наций (ООН) внесён в Конгресс. Он предполагает полное прекращение финансирования организации и её агентств, а также запрещает Америке участвовать в миротворческих миссиях. Проект закона внесли сенаторы-республиканцы.

«Президент должен полностью аннулировать членство США в ООН, а также в любых органах, специализированных агентствах, комиссиях и других ведомствах, формально связанных с ООН», — говорится в тексте законопроекта, опубликованном на сайте одного из его авторов — сенатора-республиканца Майка Ли.

По словам политика, ООН превратилась в «платформу для тиранов», которая осуществляет атаки на США и их союзников. Ли призвал прекратить её финансирование, заявляя, что выделяемые средства используются для «подрыва» интересов Штатов и укрепления их противников. Он также выразил сомнение в достижениях ООН за годы её существования, подчеркивая, что, несмотря на значительные ресурсы и внимание, она не смогла предотвратить войны, нарушения прав человека и пандемии.