Трамп подписал указ о выходе США из Совета ООН по правам человека и БАПОР

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе страны из двух организаций при ООН — Совета по правам человека и Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам (БАПОР). Об этом сообщил Белый дом.

Исполнительный документ, подписанный Трампом, подтверждает решение Вашингтона прекратить участие в этих структурах.

Кроме того, Трамп подписал указ о применении максимального давления против Ирана. Однако, как сообщили журналисты пула Белого дома, президент США надеется, что им не придётся часто пользоваться.