Россия созовёт Совбез ООН на заседание по Украине
Россия в этом месяце намерена созвать Совет Безопасности ООН на заседание по теме украинского кризиса. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.
«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – сказал Полянский РИА «Новости».
Дипломат также отметил, что делегации России и США не проводили встреч по СВО в штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.
Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. А в самой Незалежной заметили признаки согласия российского лидера Путина и Трампа относительно Зеленского. Экс-министр Украины заявил, что лидеры двух стран пришли к общему мнению о необходимости замены президента Украины.
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