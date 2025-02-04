Россия созовёт Совбез ООН на заседание по Украине

Россия в этом месяце намерена созвать Совет Безопасности ООН на заседание по теме украинского кризиса. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису», – сказал Полянский РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что делегации России и США не проводили встреч по СВО в штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.