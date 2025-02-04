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Регион
4 февраля, 06:32

Россия созовёт Совбез ООН на заседание по Украине

Россия в этом месяце намерена созвать Совет Безопасности ООН на заседание по теме украинского кризиса. Об этом сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский.

«Россия планирует в середине февраля созвать встречу по украинскому кризису»,сказал Полянский РИА «Новости».

Дипломат также отметил, что делегации России и США не проводили встреч по СВО в штаб-квартире Всемирной Организации в Нью-Йорке.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о «значительном прогрессе» в урегулировании конфликта на Украине. А в самой Незалежной заметили признаки согласия российского лидера Путина и Трампа относительно Зеленского. Экс-министр Украины заявил, что лидеры двух стран пришли к общему мнению о необходимости замены президента Украины.

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Shutterstock / FOTODOM / lev radin

Андрей Бражников
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