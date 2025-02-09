В России оценили перспективы возможного выхода США из ООН

США не перестанут быть членами ООН, так как стране это невыгодно. Такое предположение сделал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Может ли дойти до выхода США из ООН? Конечно, Трампу не дадут этого сделать», — написал он в своём телеграм-канале.

Джабаров подчеркнул, что Вашингтон умело пользуется расположением штаб-квартиры ООН (которая, напомним, расположена в Нью-Йорке) для лоббирования собственных политических интересов. Сенатор считает, что эту ошибку допустили ещё во времена правления Сталина, когда на Ялтинской конференции тот пошёл навстречу президенту США Франклину Рузвельту и штаб-квартира была основана в американском городе.

Политик утверждает, что сейчас Штаты оказывают мощное давление на представительства государств. Сотрудникам ООН из России и других неугодных стран блокируют визы, а также прибегают к прочим «враждебным акциям».