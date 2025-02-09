Трамп установил рекорд по числу указов, принятых за 100 дней у власти

Глава Штатов Дональд Трамп за три недели своего второго президентского срока установил новый рекорд по количеству принятых указов и отменённых постановлений прошлых администраций за первые 100 дней у власти среди всех американских руководителей с середины XX века. Об этом пишет телеканал ABC.

«С момента своей инаугурации 20 января Трамп подписал рекордное количество указов, которые уже начали перекраивать американские приоритеты внутри страны и за рубежом <...> Это количество указов беспрецедентное в современную эпоху политики, является частью более широкого набора масштабных действий, направленных на быстрый демонтаж существующих институтов», — сказано в публикации телеканала.

Будучи всего две с половиной недели в президентском кресле, Трамп успел подписать 54 указа, что больше, чем было у любого американского лидера за 100 дней у власти со времён президента Гарри Трумэна. Для сравнения: бывший глава Штатов Джо Байден за первые 100 дней в должности подписал 42 указа. ABC называет число и диапазон принятых Трампом указов «историческими и потенциально» незаконными, но отмечает, что у постановлений была необходимая поддержка американских законодателей.

Также телеканал утверждает, что Трамп успел поставить ещё один рекорд — по отмене наибольшего количества указов прошлых администраций со времён президента Франклина Рузвельта. В настоящий момент известно об отмене им 91 указа Байдена, 67 из которых были связаны с пандемией коронавируса или другими «рутинными делами», а остальные указывают на амбициозность планов команды нового президента.