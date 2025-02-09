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9 февраля, 09:56

Это лучше, чем разбомбить их: Трамп заявил о готовности идти на сделку с Ираном

NYP: США готовы заключить неядерную сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить сделку с Ираном по неядерным вопросам. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью газете New York Post.

«Я бы предпочёл это, чем разбомбить все до чёртиков. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать», — отметил Трамп.

Несмотря на громкое заявление, лидер Штатов отказался комментировать подробности переговоров с Ираном. По словам Трампа, раскрывать все детали диалога с Тегераном заранее просто «некрасиво».

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Ранее стало известно, что Дональд Трамп провёл телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Хозяин Белого дома заявил, что обсудил с лидером российского государства ситуацию на Украине. В Кремле очень сдержанно прокомментировали переговоры Путина и Трампа, не дав ни подтверждения, ни опровержения.

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Shutterstock / FOTODOM / Chip Somodevilla

Ольга Сливченко
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