Это лучше, чем разбомбить их: Трамп заявил о готовности идти на сделку с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов заключить сделку с Ираном по неядерным вопросам. Об этом хозяин Белого дома рассказал в интервью газете New York Post.

«Я бы предпочёл это, чем разбомбить все до чёртиков. Они не хотят умирать. Никто не хочет умирать», — отметил Трамп.

Несмотря на громкое заявление, лидер Штатов отказался комментировать подробности переговоров с Ираном. По словам Трампа, раскрывать все детали диалога с Тегераном заранее просто «некрасиво».