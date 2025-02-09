Этническая чистка: План Трампа по сектору Газа сочли международным преступлением
В ООН сравнили план Трампа о переселении палестинцев с этнической чисткой
План по расселению проживающих в секторе Газа палестинцев, который собирается осуществить президент США Дональд Трамп, нарушает нормы международного права. Об этом заявила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй в беседе с изданием Politico.
«Трамп крайне плохо разбирается в вопросах международного права. <…> Насильственное перемещение группы лиц, проживающих на оккупированной территории, является нарушением международного права и равносильно этнической чистке», — подчеркнула она.
По мнению Пиллэй, законного способа осуществить идею Трампа по переселению жителей и передачи сектора Газа США не существует.
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