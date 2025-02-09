Этническая чистка: План Трампа по сектору Газа сочли международным преступлением

План по расселению проживающих в секторе Газа палестинцев, который собирается осуществить президент США Дональд Трамп, нарушает нормы международного права. Об этом заявила председатель независимой комиссии, созданной Советом ООН по правам человека (СПЧ), Нави Пиллэй в беседе с изданием Politico.