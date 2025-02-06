Трамп предложил Израилю отдать сектор Газа США после завершения конфликта
После окончания конфликта в палестинском анклаве Израиль мог бы передать сектор Газа под контроль США, заявил американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.
«Израиль мог бы передать сектор Газа Соединенным Штатам после окончания боевых действий», — написал президент США.
Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что восстановлением территорий сектора Газа займутся США. Американский президент предложил полностью уничтожить анклав, считая его непригодным для проживания. После таких слов в Конгрессе США предложили вынести импичмент Трампу.
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