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5 февраля, 12:16

В Палестине отвергли предложение Трампа о секторе Газа

Посол Нофаль: Арабские страны против идеи Трампа о переселении жителей Газы

Палестина отвергает предложение президента США Дональда Трампа о постоянном переселении палестинцев из сектора Газа в арабские страны. Такое заявление сделал ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Комментируя это предложение на международном дискуссионном клубе «Валдай» он отметил, что не только Палестина, но и все арабские и мусульманские страны выступают против данной идеи.

Напомним, ранее Трамп заявил, что Соединённые Штаты займутся территорией сектора Газа, включая его восстановление. Перед этим американский президент предложил полностью уничтожить анклав, считая его непригодным для проживания.

Востоковед рассказал, смогут ли палестинцы вернуться в Газу, если согласятся на идею Трампа
Востоковед рассказал, смогут ли палестинцы вернуться в Газу, если согласятся на идею Трампа
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Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Оксана Попова
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