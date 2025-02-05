В Палестине отвергли предложение Трампа о секторе Газа

Палестина отвергает предложение президента США Дональда Трампа о постоянном переселении палестинцев из сектора Газа в арабские страны. Такое заявление сделал ТАСС посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль.

Комментируя это предложение на международном дискуссионном клубе «Валдай» он отметил, что не только Палестина, но и все арабские и мусульманские страны выступают против данной идеи.