Трамп призвал полностью снести сектор Газа как непригодный для жизни

Президент США Дональд Трамп предложил уничтожить сектор Газа, считая его непригодным для проживания. Об этом пишет газета New York Post со ссылкой на источник из Белого дома.

«Трамп считает, что восстановление сектора в течение трёх-пяти лет невозможно и на это потребуется как минимум 10-15 лет. По его мнению, это негуманно — заставлять людей жить на территории, где остались неразорвавшиеся боеприпасы и обломки», — заявил чиновник.