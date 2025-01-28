Израиль захватил иранского корреспондента в секторе Газа

«Согласно нашим данным, этот журналист был арестован сионистским режимом и в настоящее время находится под стражей. Его семья предпочла не распространять информацию об этом инциденте, поэтому он всё ещё находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированных территориях. Мы надеемся на его скорое освобождение», — передаёт слова Джабали агентство ISNA.