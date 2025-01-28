Израиль захватил иранского корреспондента в секторе Газа
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Израильские силы задержали корреспондента иранской государственной телерадиокомпании в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель компании Пейман Джабали.
«Согласно нашим данным, этот журналист был арестован сионистским режимом и в настоящее время находится под стражей. Его семья предпочла не распространять информацию об этом инциденте, поэтому он всё ещё находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированных территориях. Мы надеемся на его скорое освобождение», — передаёт слова Джабали агентство ISNA.
Ранее на переговорах 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом и регионом Закавказья. 27 января стало известно, что Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Россия и Иран будут и дальше развивать всестороннее партнёрство. Сотрудничество, по его словам, будет распространяться и на военную сферу.