Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 января, 07:57

Израиль захватил иранского корреспондента в секторе Газа

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hadrian

Израильские силы задержали корреспондента иранской государственной телерадиокомпании в секторе Газа. Об этом сообщил руководитель компании Пейман Джабали.

«Согласно нашим данным, этот журналист был арестован сионистским режимом и в настоящее время находится под стражей. Его семья предпочла не распространять информацию об этом инциденте, поэтому он всё ещё находится в плену у режима, но не в Газе, а на оккупированных территориях. Мы надеемся на его скорое освобождение», — передаёт слова Джабали агентство ISNA.

Сделка о прекращении огня: надолго ли мир между Израилем и ХАМАС
Сделка о прекращении огня: надолго ли мир между Израилем и ХАМАС

Ранее на переговорах 17 января президенты России и Ирана Владимир Путин и Масуд Пезешкиан обсудили ситуацию в Сирии, а также вопросы, связанные с палестино-израильским конфликтом и регионом Закавказья. 27 января стало известно, что Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Россия и Иран будут и дальше развивать всестороннее партнёрство. Сотрудничество, по его словам, будет распространяться и на военную сферу.

Марина Фещенко
  • Новости
  • Иран
  • Израиль
  • Сектор Газа
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar