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Регион
19 января, 14:34

Президент Ирана допустил возможность полного военного сотрудничества с РФ в будущем

Пезешкиан: Россия и Иран будут развивать сотрудничество на всех направлениях

Москва и Тегеран будут развивать сотрудничество на всех направлениях, чтобы справиться с врагами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он пояснил, что страны будут помогать друг другу, в том числе и в военной сфере.

«Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться», — сказал Пезешкиан в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live».

Напомним, что президент России Владимир Путин и иранский лидер Масуд Пезешкиан 17 января подписали соглашение о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Российский лидер назвал этот договор прорывным, ведь обе стороны стремятся вывести свои отношения на новый уровень.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Полина Никифорова
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