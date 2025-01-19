Президент Ирана допустил возможность полного военного сотрудничества с РФ в будущем

Москва и Тегеран будут развивать сотрудничество на всех направлениях, чтобы справиться с врагами, заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан. Он пояснил, что страны будут помогать друг другу, в том числе и в военной сфере.

«Естественно, на всех направлениях, где мы можем помочь друг другу, в военной сфере и в сфере безопасности, мы будем стараться развивать сотрудничество. Мы должны сотрудничать, чтобы враг не мог легко прийти, уничтожить нас и уйти. У врага не должно быть никаких иллюзий, что с нами можно легко справиться», — сказал Пезешкиан в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву для телеканала «Соловьев Live».