Стало известно, что подарил Путин президенту Ирана на память о России
Путин подарил президенту Ирана самовар и картину на память о встрече в Москве
Российский лидер Владимир Путин сделал памятный подарок президенту Ирана Масуду Пезешкиану о встрече в Москве. Глава государства вручил иранскому лидеру самовар и картину с зимней Россией. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.
Путин подарил Пезешкиану самовар и картину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Так выглядит Россия зимой», — сказал президент России, даря картину.
Оказалось, что наше традиционное изделие широко известно в Иране. Пезешкиан поделился, что в его стране этот сосуд для кипячения воды также называют самоваром. Он поблагодарил Путина за подарки и пожал ему руку.
Напомним, что 17 января президент Ирана прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран заключили Договор о комплексном стратегическом партнёрстве, который будет способствовать укреплению отношений в различных областях. На пресс-конференции по итогам встречи Путин охарактеризовал новый договор как прорывной и перспективный. По мнению экспертов, соглашение стало основой для военно-политического и экономического блока.
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