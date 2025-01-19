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19 января, 11:10

Стало известно, что подарил Путин президенту Ирана на память о России

Путин подарил президенту Ирана самовар и картину на память о встрече в Москве

Российский лидер Владимир Путин сделал памятный подарок президенту Ирана Масуду Пезешкиану о встрече в Москве. Глава государства вручил иранскому лидеру самовар и картину с зимней Россией. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Путин подарил Пезешкиану самовар и картину. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Так выглядит Россия зимой», — сказал президент России, даря картину.

Оказалось, что наше традиционное изделие широко известно в Иране. Пезешкиан поделился, что в его стране этот сосуд для кипячения воды также называют самоваром. Он поблагодарил Путина за подарки и пожал ему руку.

Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве
Путин и президент Ирана подписали договор о стратегическом партнёрстве

Напомним, что 17 января президент Ирана прибыл в Россию для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры стран заключили Договор о комплексном стратегическом партнёрстве, который будет способствовать укреплению отношений в различных областях. На пресс-конференции по итогам встречи Путин охарактеризовал новый договор как прорывной и перспективный. По мнению экспертов, соглашение стало основой для военно-политического и экономического блока.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Ahaltekin4ik

Алена Пенчугина
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