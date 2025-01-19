Стало известно, что подарил Путин президенту Ирана на память о России

Российский лидер Владимир Путин сделал памятный подарок президенту Ирана Масуду Пезешкиану о встрече в Москве. Глава государства вручил иранскому лидеру самовар и картину с зимней Россией. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своём телеграм-канале.

Оказалось, что наше традиционное изделие широко известно в Иране. Пезешкиан поделился, что в его стране этот сосуд для кипячения воды также называют самоваром. Он поблагодарил Путина за подарки и пожал ему руку.