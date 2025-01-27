В КСИР заявили о покупке партии истребителей Су-35 у России

Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Об этом заявил заместитель главы центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», — приводит его слова издание Entekhab. При этом число приобретённых самолётов не называлось.

Власти Ирана дали добро на закупку Су-35 в интересах армии ещё несколько лет назад, после того как Совбез ООН отменил запрет на продажу Тегерану обычных вооружений. В марте 2023 года иранская миссия при Всемирной организации подтвердила, что сделка по покупке российских истребителей закрыта. Тогда количество приобретаемых самолётов тоже не озвучивалось.