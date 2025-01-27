В КСИР заявили о покупке партии истребителей Су-35 у России
Entekhab: Иран закупил партию российских истребителей Су-35
Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Об этом заявил заместитель главы центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.
«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», — приводит его слова издание Entekhab. При этом число приобретённых самолётов не называлось.
Власти Ирана дали добро на закупку Су-35 в интересах армии ещё несколько лет назад, после того как Совбез ООН отменил запрет на продажу Тегерану обычных вооружений. В марте 2023 года иранская миссия при Всемирной организации подтвердила, что сделка по покупке российских истребителей закрыта. Тогда количество приобретаемых самолётов тоже не озвучивалось.
Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Россия и Иран будут развивать всестороннее партнёрство. Сотрудничество, по его словам, будет распространяться и на военную сферу.
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