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Регион
27 января, 14:43

В КСИР заявили о покупке партии истребителей Су-35 у России

Entekhab: Иран закупил партию российских истребителей Су-35

Иран закупил партию российских истребителей четвёртого поколения Су-35. Об этом заявил заместитель главы центрального штаба Вооружённых сил Ирана «Хатам-аль-Анбия» генерал Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Али Шадмани.

«Всякий раз, когда это необходимо, мы делаем военные закупки для усиления наших воздушных, наземных и морских сил», — приводит его слова издание Entekhab. При этом число приобретённых самолётов не называлось.

Власти Ирана дали добро на закупку Су-35 в интересах армии ещё несколько лет назад, после того как Совбез ООН отменил запрет на продажу Тегерану обычных вооружений. В марте 2023 года иранская миссия при Всемирной организации подтвердила, что сделка по покупке российских истребителей закрыта. Тогда количество приобретаемых самолётов тоже не озвучивалось.

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Ранее иранский президент Масуд Пезешкиан заявил, что Россия и Иран будут развивать всестороннее партнёрство. Сотрудничество, по его словам, будет распространяться и на военную сферу.

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Shutterstock / FOTODOM / Dark_Side

Юрий Лысенко
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