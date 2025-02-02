ЦАХАЛ открыл огонь по сектору Газа из-за подозрительного автомобиля и нарушения условий перемирия

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что самолёт военно-воздушных сил страны открыл огонь по машине, которая ехала по северной части сектора Газа. Маршрут движения не был согласован в рамках сделки о прекращении боевых действий и освобождении заложников.

«Самолёт открыл огонь для остановки подозрительного транспортного средства, которое двигалось на север из центральной части сектора Газа по несогласованному маршруту, тем самым нарушая рамки соглашения», — говорится в заявлении пресс-службы.

Представители израильской стороны отметили, что предприняли все меры для снижения риска причинения вреда мирному населению перед нанесением удара. Для этого военные использовали высокогорное оружие, а также наблюдение с воздуха. После инцидента в ЦАХАЛ призвали жителей Газы следовать инструкциям и не приближаться к войскам.

Также представители ЦАХАЛ подчеркнули, что израильские военные стремятся в полном объёме выполнять все условия соглашения, однако они готовы к любому исходу. Более того они продолжат принимать «все необходимые действия для предотвращения любой непосредственной угрозы солдатам».

Кроме того, сегодня армия Израиля сообщила об уничтожении нескольких зданий, расположенных в городе Дженин. Их, по сообщениям ЦАХАЛ, использовали для военных целей. Также в пресс-службе ведомства уточнили, что удары были нанесены в рамках контртеррористической операции «Железная стена», которая началась 21 января.