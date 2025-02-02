Генштаб ЦАХАЛ возглавит генерал-майор Эяль Замир
Эяль Замир. Обложка © Wikipedia / Ministry of Defense
Канцелярия премьер-министра Израиля заявила о назначении нового начальника Генштаба ЦАХАЛ. Им станет генерал-майор в отставке Эяль Замир. Его кандидатуру поддержали Биньямин Нетаньяху и глава МО Исраэль Кац.
Эяль Замир имеет богатый опыт военной службы: он отдал ЦАХАЛ 38 лет своей жизни, завершив карьеру в звании генерала бронетанковых войск. Ранее Замир уже неоднократно претендовал на должность начгенштаба.
Напомним, что действующий начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о намерении уйти в отставку из-за провала войск под его руководством во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Он покинет пост 6 марта 2025-го.