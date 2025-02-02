Генштаб ЦАХАЛ возглавит генерал-майор Эяль Замир

Канцелярия премьер-министра Израиля заявила о назначении нового начальника Генштаба ЦАХАЛ. Им станет генерал-майор в отставке Эяль Замир. Его кандидатуру поддержали Биньямин Нетаньяху и глава МО Исраэль Кац.

Эяль Замир имеет богатый опыт военной службы: он отдал ЦАХАЛ 38 лет своей жизни, завершив карьеру в звании генерала бронетанковых войск. Ранее Замир уже неоднократно претендовал на должность начгенштаба.