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2 февраля, 01:27

Генштаб ЦАХАЛ возглавит генерал-майор Эяль Замир

Эяль Замир. Обложка © Wikipedia / Ministry of Defense

Эяль Замир. Обложка © Wikipedia / Ministry of Defense

Канцелярия премьер-министра Израиля заявила о назначении нового начальника Генштаба ЦАХАЛ. Им станет генерал-майор в отставке Эяль Замир. Его кандидатуру поддержали Биньямин Нетаньяху и глава МО Исраэль Кац.

Эяль Замир имеет богатый опыт военной службы: он отдал ЦАХАЛ 38 лет своей жизни, завершив карьеру в звании генерала бронетанковых войск. Ранее Замир уже неоднократно претендовал на должность начгенштаба.

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Напомним, что действующий начальник Генштаба ЦАХАЛ Герци Халеви заявил о намерении уйти в отставку из-за провала войск под его руководством во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Он покинет пост 6 марта 2025-го.

Тимур Хингеев
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