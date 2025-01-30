Военное крыло ХАМАС признало, что его руководитель Мухаммед ад-Дейф убит

Военное подразделение палестинской организации ХАМАС, известное как «Бригады Иззэддина аль-Кассама», спустя полгода подтвердило гибель своего командира Мухаммеда ад-Дейфа. С заявлением об этом выступил представитель группировки Абу Убайда.

«Сообщаем нашему народу и нашим сторонникам во всем мире, что Мухаммед ад-Дейф погиб», — заявил он в видеообращении, опубликованном пресс-службой ХАМАС.

Напомним, в июле прошлого года ЦАХАЛ заявил, что атаковал лидеров ХАМАС, скрывавшихся среди гражданских в Газе. Израильские СМИ тогда писали, что целью военных ЦАХАЛ, в частности, был один из военных руководителей ХАМАС Мухаммед ад-Дейф. Он был одним из организаторов нападения боевиков на Израиль 7 октября 2023 года.