Израиль освободил 110 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС

Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках соглашения с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщили в офисе по делам пленных в палестинском движении.

«Сопротивление [ХАМАС] смогло добиться освобождения третьей партии… Третья партия сделки [по обмену] включала освобождение 110 заключённых, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 — к различным срокам и 30 являются несовершеннолетними», — указано в заявлении.