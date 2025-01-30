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Регион
30 января, 16:44

Израиль освободил 110 палестинских заключённых в рамках сделки с ХАМАС

Израиль освободил 110 детей палестинских заключённых в рамках соглашения с радикальной группировкой ХАМАС. Об этом сообщили в офисе по делам пленных в палестинском движении.

«Сопротивление [ХАМАС] смогло добиться освобождения третьей партии… Третья партия сделки [по обмену] включала освобождение 110 заключённых, из которых 32 были приговорены к пожизненному заключению, 48 — к различным срокам и 30 являются несовершеннолетними», — указано в заявлении.

Египетский телеканал «Аль-Кахира аль-Ихбария» передаёт, что не менее девяти освобождённых заключённых уже вернулись на территорию анклава.

Напомним, что в январе между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в секторе Газа. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. В рамках последнего этапа ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых. 30 января движение передало Красному Кресту трёх израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которых должны освободить по условиям соглашения.

Израиль разрешил жителям Газы вернуться в северные районы анклава
Израиль разрешил жителям Газы вернуться в северные районы анклава
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Shutterstock / FOTODOM / photoshooter2015

Дарья Нарыкова
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