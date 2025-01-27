Израиль разрешил жителям Газы вернуться в северные районы анклава

Жители северных районов сектора Газа смогут вернуться в свои дома уже утром 27 января. Решение пустить палестинцев в анклав приняли израильские власти в качестве ответной меры на готовность ХАМАС освободить новую группу заложников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.