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Регион
26 января, 11:35

ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что государство препятствует возвращению перемещённых палестинцев с юга на север Газы. Об этом сообщили представители движения.

«Оккупанты препятствуют возвращению перемещённых лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для её освобождения», — пояснили представители движения в соцсетях.

В ХАМАС отметили, что войска Израиля ответственны за препятствия в осуществлении договорённостей. По словам представителей группировки, они вместе с посредниками со всей ответственностью следят за выполнением соглашения, которое приведёт к возвращению перемещённых лиц.

ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц
ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц

Напомним, что в январе Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов. Накануне ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц. Кроме того, ХАМАС пообещал через неделю освободить заложницу, из-за которой сорвались планы по сектору Газа. Её удержание помешало жителям города отправиться в северную часть анклава.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Дарья Нарыкова
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