ХАМАС обвинил Израиль в нарушении режима прекращения огня в Газе

Палестинское радикальное движение ХАМАС обвинило Израиль в том, что государство препятствует возвращению перемещённых палестинцев с юга на север Газы. Об этом сообщили представители движения.

«Оккупанты препятствуют возвращению перемещённых лиц с юга на север, что представляет собой нарушение соглашения о прекращении огня. Оккупанты используют в качестве предлога дело заложницы Эрбиль Йехуд, хотя движение сообщило посредникам, что она жива, и дало все необходимые гарантии для её освобождения», — пояснили представители движения в соцсетях.