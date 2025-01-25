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Регион
25 января, 12:27

ХАМАС через неделю освободит заложницу, из-за которой сорвались планы по Газе

Палестинское движение ХАМАС 1 февраля передаст заложницу из Израиля Арбель Йехуд, чьё удержание помешало жителям сектора Газа отправиться в северную часть анклава. Об этом доложил Al Jazeera со ссылкой на источник в движении.

«Мы уведомили посредников, что Арбель Йехуд жива и будет освобождена в следующую субботу», — утверждает источник канала.

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Напомним, в январе текущего года Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов. Сегодня ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц. До этого в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anas-Mohammed

Николай Рюмин
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