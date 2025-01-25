ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц

Четыре израильтянки, освобожденные палестинскими радикалами из плена ХАМАС в секторе Газа, были переданы израильским военным и сейчас направляются на родину. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Освобождение израильских заложниц. Видео © X / mactaskforce

В заявлении отмечается, что освобожденные заложницы уже переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. В сопровождении специальных подразделений они направляются на израильскую территорию, где их ждет первичный медицинский осмотр.

Освобожденные израильские заложницы. Фото © X / australianja

СМИ также узнали имена освобождённых девушек. Это Карина Ариев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.