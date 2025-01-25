Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
25 января, 10:05

ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц

Освобожденные израильские заложницы. Обложка © X / mactaskforce

Освобожденные израильские заложницы. Обложка © X / mactaskforce

Четыре израильтянки, освобожденные палестинскими радикалами из плена ХАМАС в секторе Газа, были переданы израильским военным и сейчас направляются на родину. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.

Освобождение израильских заложниц. Видео © X / mactaskforce

В заявлении отмечается, что освобожденные заложницы уже переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. В сопровождении специальных подразделений они направляются на израильскую территорию, где их ждет первичный медицинский осмотр.

Освобожденные израильские заложницы. Фото © X / australianja

Освобожденные израильские заложницы. Фото © X / australianja

СМИ также узнали имена освобождённых девушек. Это Карина Ариев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.

Россия протянула Израилю руку помощи в освобождении заложников ХАМАС
Россия протянула Израилю руку помощи в освобождении заложников ХАМАС

Напомним, что ХАМАС планировал отдать Тель-Авиву вторую группу заложников из Газы 25 января в обмен на палестинских заключённых, которых удерживает Израиль. В список попал и гражданин РФ Александр Труфанов. В 2023 году вместе с ним были захвачены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам россиянин по-прежнему находится в плену.

Оксана Попова
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar