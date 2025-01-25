ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц
Освобожденные израильские заложницы. Обложка © X / mactaskforce
Четыре израильтянки, освобожденные палестинскими радикалами из плена ХАМАС в секторе Газа, были переданы израильским военным и сейчас направляются на родину. Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля.
Освобождение израильских заложниц. Видео © X / mactaskforce
В заявлении отмечается, что освобожденные заложницы уже переданы силам Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности. В сопровождении специальных подразделений они направляются на израильскую территорию, где их ждет первичный медицинский осмотр.
Освобожденные израильские заложницы. Фото © X / australianja
СМИ также узнали имена освобождённых девушек. Это Карина Ариев, Даниэлла Гилбоа, Наама Леви и Лири Альбаг.
Напомним, что ХАМАС планировал отдать Тель-Авиву вторую группу заложников из Газы 25 января в обмен на палестинских заключённых, которых удерживает Израиль. В список попал и гражданин РФ Александр Труфанов. В 2023 году вместе с ним были захвачены его мать, бабушка и девушка. Женщины были освобождены в ноябре того же года, а сам россиянин по-прежнему находится в плену.