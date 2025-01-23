Россия протянула Израилю руку помощи в освобождении заложников ХАМАС

Москва и Тель-Авив вместе стараются вызволить трёх заложников без российского гражданства, попавших в плен к боевикам ХАМАС. Их фамилий нет в списках на освобождение в рамках первого этапа сделки с палестинским движением. Об этом сообщила РБК израильский посол в Москве Симона Гальперин.

Посол рассказала о Максиме Харкине. Он проживал на Донбассе и российского гражданства не имеет, однако его дочь родилась и живёт в РФ, а мать получила гражданство уже после того, как сам он попал в плен. Имён двух остальных Гальперин раскрывать не стала, но выразила веру в то, что Россия сможет добиться их освобождения, если будет достаточно настойчива. При этом она добавила, что в самих переговорах Москва участия не принимает.

В Израиле считают, что обладающий двойным российским и израильским гражданством Александр Труфанов, до сих пор жив, несмотря на то, что последнее подтверждение его статуса датируется ноябрём, отметила дипломат. С её слов, Труфанов оказался в списке на первый этап обмена не из-за усилий Москвы, а из-за ранения, которое позволило ему быть включённым в категорию «гуманитарных заложников».

«Мы не знаем точно, когда именно он будет освобождён, но мы его ждём. И считаем ХАМАС ответственным за его жизнь и здоровье», — подчеркнула посол.