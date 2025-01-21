Начальник генштаба ЦАХАЛ уходит в отставку из-за провала при нападении ХАМАС
Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви принял решение уйти в отставку 6 марта 2025 года из-за провала войск под его руководством во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает 12-канал Keshet International израильского ТВ.
«Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября, и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года», — цитирует телеканал Халеви.
Начальник генштаба в своём заявлении подчеркнул, что до конца срока планирует укрепить армию, подготовить её к выполнению важных задач в сфере безопасности, а после передать окрепшие войска своему приемнику. Халеви сообщил, что уже направил заявление с просьбой об отставке израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху.
Утром 7 октября 2023 года сектор Газа напал на Израиль. ЦАХАЛ в ответ начала контртеррористическую операцию с кодовым названием «Железные мечи». В январе текущего года Израиль, ХАМАС, Катар и США подписали соглашение о прекращении огня в Газе. Между воюющими сторонами происходит обмен пленными, который состоит из нескольких этапов.
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