Начальник генштаба ЦАХАЛ уходит в отставку из-за провала при нападении ХАМАС

Начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви принял решение уйти в отставку 6 марта 2025 года из-за провала войск под его руководством во время нападения ХАМАС 7 октября 2023 года. Об этом сообщает 12-канал Keshet International израильского ТВ.

«Сегодня я сообщил министру обороны, что в силу признания моей ответственности за провал Армии обороны Израиля 7 октября, и учитывая достижения армии достижения и реализацию сделки по освобождению заложников, прошу завершить срок своих полномочий 6 марта 2025 года», — цитирует телеканал Халеви.