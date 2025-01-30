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30 января, 13:58

Власти Израиля остановили освобождение палестинских заключённых из тюрем

12-й канал: Тюрьмы Израиля приостановили освобождение палестинских заключённых

Израильское управление тюрем получило указание от политического руководства приостановить процесс освобождения палестинских заключённых в рамках внеочередного обмена с движением ХАМАС. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Телеканал, ссылаясь на политический источник, уточнил, что данное решение было принято в связи с «хаосом», возникшим во время освобождения израильских заложников сегодня в Хан-Юнисе.

Отметим, что сегодня ХАМАС передал Красному Кресту в Газе трёх израильских заложников и пятерых граждан Таиланда, которых должны освободить по условиям соглашения о прекращении огня между группировкой и Израилем. В обмен на восьмерых заложников планировалось освободить 110 палестинских заключённых. Однако днём 30 января Израиль приказал автобусам с палестинскими заключёнными вернуться в тюрьмы «до особого распоряжения».

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Напомним, в январе этого года между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. В рамках последнего этапа ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Наталья Демьянова
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