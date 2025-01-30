Власти Израиля остановили освобождение палестинских заключённых из тюрем

Израильское управление тюрем получило указание от политического руководства приостановить процесс освобождения палестинских заключённых в рамках внеочередного обмена с движением ХАМАС. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.

Телеканал, ссылаясь на политический источник, уточнил, что данное решение было принято в связи с «хаосом», возникшим во время освобождения израильских заложников сегодня в Хан-Юнисе.