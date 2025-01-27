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Регион
27 января, 20:09

«Исламский джихад»* опубликовал видео с израильской заложницей Арбель Йехуд

Израильская заложница Арбель Йехуд. Обложка © Х / Guy Elster

Израильская заложница Арбель Йехуд. Обложка © Х / Guy Elster

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад»* опубликовала видео с участием девушки, представившейся как Арбель Йехуд. Она заявила, что является израильской заложницей и находится в секторе Газа.

По словам девушки, она здорова и находится под контролем боевиков «Сарая аль-Кудс». Как утверждает заложница, видео было записано 25 января.

Израильская заложница Арбель Йехуд. Видео © Х / Guy Elster

Йехуд обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в секторе Газа.

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Напомним, в январе этого года между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. В рамках последнего этапа ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Артём Гапоненко
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