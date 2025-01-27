«Исламский джихад»* опубликовал видео с израильской заложницей Арбель Йехуд

Радикальная палестинская организация «Исламский джихад»* опубликовала видео с участием девушки, представившейся как Арбель Йехуд. Она заявила, что является израильской заложницей и находится в секторе Газа.

По словам девушки, она здорова и находится под контролем боевиков «Сарая аль-Кудс». Как утверждает заложница, видео было записано 25 января.

Израильская заложница Арбель Йехуд. Видео © Х / Guy Elster

Йехуд обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в секторе Газа.