«Исламский джихад»* опубликовал видео с израильской заложницей Арбель Йехуд
Израильская заложница Арбель Йехуд. Обложка © Х / Guy Elster
Радикальная палестинская организация «Исламский джихад»* опубликовала видео с участием девушки, представившейся как Арбель Йехуд. Она заявила, что является израильской заложницей и находится в секторе Газа.
По словам девушки, она здорова и находится под контролем боевиков «Сарая аль-Кудс». Как утверждает заложница, видео было записано 25 января.
Израильская заложница Арбель Йехуд. Видео © Х / Guy Elster
Йехуд обратилась к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху и президенту США Дональду Трампу с просьбой обеспечить выполнение договорённостей о прекращении огня в секторе Газа.
Напомним, в январе этого года между Израилем, ХАМАС, Катаром и США было достигнуто соглашение о прекращении огня в Газе. Оно включает в себя обмен пленными между сторонами конфликта, который осуществляется поэтапно. В рамках последнего этапа ХАМАС передал Красному Кресту четырёх израильских заложниц, получив взамен 200 палестинских заключённых.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.