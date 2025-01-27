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Регион
27 января, 16:18

В Ираке нашлась россиянка, попавшая в заложники к «Хезболле» в 2023 году

Mash: Похищенную иракскими ополченцами россиянку Цуркову нашли спустя два года

Елизавета Цуркова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Elizabeth Tsurkova

Елизавета Цуркова. Обложка © Facebook (соцсеть запрещена в России, принадлежит признанной экстремистской корпорации Meta) / Elizabeth Tsurkova

В Ираке нашли живой 39-летнюю Елизавету Цуркову, которая была похищена иракскими ополченцами в 2023 году, сообщает Mash. Сейчас идёт работа по освобождению женщины. Она имеет двойное гражданство Израиля и России.

«Мы уверены, что команда Трампа привлечёт иракское правительство к ответственности и сделает безопасное возвращение Элизабет реальным приоритетом, а не просто темой для разговоров, как предыдущая администрация», — поделилась сестра похищенной.

Назван возможный мотив похитителей гражданки России и Израиля в Багдаде
Назван возможный мотив похитителей гражданки России и Израиля в Багдаде

Напомним, о похищении гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурковой стало известно в июле 2023 года. Она пропала в Ираке, куда приехала по российскому паспорту в рамках работы над докторской диссертацией. Считалось, что за её похищением стояли сторонники движения «Хезболла». Позже иракский телеканал Al Rabiaa опубликовал видеозапись с Цурковой. На камеру она на иврите признаётся в подрывной работе на израильские и американские спецслужбы и критикует действия Тель-Авива в секторе Газа. Однако место нахождения женщины не называлось.

Татьяна Миссуми
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