Израильские военные убили двухлетнюю девочку в ходе рейда в Дженине

Двухлетняя девочка была убита в ходе военной операции Армии обороны Израиля в деревне южнее Дженина на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Ребёнок скончался от огнестрельного ранения в голову. Беременная мать девочки была госпитализирована с незначительными травмами.

По данным местных СМИ, Армия обороны Израиля начала проверку обстоятельств трагедии. В своём официальном заявлении ЦАХАЛ подтвердила проведение военной операции в районе Дженина, в ходе которой был открыт интенсивный огонь по боевикам, что скрывались в одном из зданий. По словам военных, в результате стрельбы пострадали мирные жители, в том числе ребёнок.