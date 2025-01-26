Дональд Трамп
Специальная военная операция (СВО)
«Орешник» (ракета)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 января, 02:57

Израильские военные убили двухлетнюю девочку в ходе рейда в Дженине

Al Jazeera: Бойцы ЦАХАЛ застрелили двухлетнюю девочку в ходе операции в Дженине

Двухлетняя девочка была убита в ходе военной операции Армии обороны Израиля в деревне южнее Дженина на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает издание Al Jazeera.

Ребёнок скончался от огнестрельного ранения в голову. Беременная мать девочки была госпитализирована с незначительными травмами.

По данным местных СМИ, Армия обороны Израиля начала проверку обстоятельств трагедии. В своём официальном заявлении ЦАХАЛ подтвердила проведение военной операции в районе Дженина, в ходе которой был открыт интенсивный огонь по боевикам, что скрывались в одном из зданий. По словам военных, в результате стрельбы пострадали мирные жители, в том числе ребёнок.

Трамп снял запрет на поставки 900-килограммовых бомб, но Украине они не достанутся
Трамп снял запрет на поставки 900-килограммовых бомб, но Украине они не достанутся

Днём ранее Израиль также нанёс авиаудары по городу Дженин. Перед этим бойцы ЦАХАЛ с помощью громкоговорителей призвали мирных жителей покинуть район атаки. Al Jazeera отмечает, что в результате ударов есть раненые.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Тимур Хингеев
  • Новости
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Израиль
  • Палестина
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar