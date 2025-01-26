Трамп снял запрет на поставки 900-килограммовых бомб, но Украине они не достанутся
Трамп поручил снять запрет на поставки 900-килограммовых авиабомб Израилю
47-й президент США Дональд Трамп распорядился отменить запрет на поставки Израилю мощных авиабомб весом 2 тысячи фунтов (около 900 килограммов), введённый ещё Джозефом Байденом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в еврейском государстве.
По данным портала, речь идёт о 1,8 тысячи авиабомб типа MK-84, которые находятся на складах в США. Собеседники издания добавили, что боеприпасы погрузят на корабли и доставят в Израиль уже «в ближайшие дни».
Ранее Трамп подписал указ, инициирующий признание движения йеменских хуситов «Ансар Аллах» террористической группировкой на территории США. Республиканец также заморозил помощь другим странам на три месяца. По мнению экспертов, данное решение означает намерение политика серьёзно пересмотреть американские траты.