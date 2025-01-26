Трамп снял запрет на поставки 900-килограммовых бомб, но Украине они не достанутся

47-й президент США Дональд Трамп распорядился отменить запрет на поставки Израилю мощных авиабомб весом 2 тысячи фунтов (около 900 килограммов), введённый ещё Джозефом Байденом. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники в еврейском государстве.

По данным портала, речь идёт о 1,8 тысячи авиабомб типа MK-84, которые находятся на складах в США. Собеседники издания добавили, что боеприпасы погрузят на корабли и доставят в Израиль уже «в ближайшие дни».