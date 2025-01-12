Святые 90-е. Вселенная имени Трампа, Европа в раздрае, Израиль ждёт замес Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как старый мир закончился и где теперь может ярко подгореть. Обзор международных новостей за неделю с 6 по 12 января. 11 января, 21:07 Дональд Трамп требует Гренландию и Канаду. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Shutterstock / FOTODOM / nepool, © ТАСС / AP / Evan Vucci

Самым ярким шоуменом международной политики уже которую неделю остаётся «ещё не президент» Дональд Трамп. Он продолжает напрыгивать на всех своих соседей с криками «Отдайте мне Гренландию! Отдайте мне Канаду! Отдайте мне Мексику и Панамский канал!».

На этой неделе он ещё и выступил с инициативой переименовать Мексиканский залив в Американский залив. Народ с этого угорает, предполагая, что следующим будет переименование Карибского моря в море Мар-а-Лаго, а Тихого океана — в океан Трампа. Мелко, слишком мелко для масштаба этого персонажа. Тут скорее Трамповская система вместо Солнечной, или даже галактика Трамповский Путь.

Тем не менее заявления Трампа заставляют «союзников» (теперь это слово без кавычек писать нельзя) по НАТО нервничать и жалеть о том, что они слишком яростно поддерживали Украину. Как пишет издание «Политико», «Дания все силы потратила на помощь Украине и теперь не сможет противостоять в войне с США». Ну конечно, «все силы» были достаточно скромными и до того, но пучок истребителей и несколько десятков танков Дания киевскому режиму всё же поставила. А также отличилась одной из самых ястребиных и русофобских позиций в своих заявлениях.

Как пишет всё то же издание, «Попытка избранного американского президента Дональда Трампа присоединить Гренландию к США военным путём могла бы активировать положения Лиссабонского договора о взаимной обороне стран ЕС, хотя это может быть проблематично из-за отсутствия реальной военной силы». И эти клоуны что-то там пытаются угрожать России?

Армения просится в ЕС. Фото © Shutterstock / FOTODOM / iunewind

На этом фоне усилия МИД Армении по «инициированию вступления в ЕС» выглядят особенно комичными. Раньше шутили, что Украина вступит в Евросоюз, когда все остальные из него выйдут. Но тут с криком «Подержите наше пиво!» на арену цирка вырывается Армения. Не имеющая общей границы с Евросоюзом, не имеющая выхода к морю, зажатая между враждебным Азербайджаном и не менее враждебной Турцией. Стремиться к вступлению в ЕС вообще странно, а особенно сейчас, когда он разваливается и сталкивается с угрозой прямого военного конфликта с США, — странно вдвойне. Я бы даже сказал, «в высшей степени неадекватно». Но где адекватность, а где Пашинян и его окружение? Как видим, там действуют в логике «Потеряли Арарат, потеряем и Ереван».

Вообще, в нынешних реалиях одним из ключевых ресурсов выживания становится как раз способность адекватно, без розовых очков оценивать окружающую реальность. У тех, кто трезво смотрит на вещи, шансы выжить значительно выше (к Армении сейчас это точно не относится).

А нынче «мы будем стремиться в Евросоюз, там нам дадут ништяки» по неадекватности уступает только «мы будем союзниками США, они на нас тогда не нападут». Смеялись всей Канадой.

Кстати, о турках. Их верховный султан, падишах и президент опять грозится привлекать турецкую армию для подавления курдских (проамериканских) боевиков в Сирии. Его сыночек заявляет, что Турции пора вернуть себе священный Аль-Кудс (Иерусалим). А министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в ответ на предложение разместить французские войска на сирийско-турецкой границе заявил: «Мы не воспринимаем малые страны [Францию] всерьёз, наш аналог — США. Мы не будем взаимодействовать с другими».

Израильская армия готовится к войне с Турцией. Фото © ТАСС / EPA / ABIR SULTAN

В израильской прессе, в свою очередь, — публикации о том, что им нужно готовиться к войне с Турцией. Ненавистный «режим Асада», как оказалось, создавал стабильность в регионе. И теперь, когда случилась долгожданная перемога, всем стало гораздо хуже. Пожелаем победы всем сторонам конфликта.

В итоге мы видим, что Трамп готовится к оккупации Северной Америки, возможны войны с тремя-четырьмя различными странами, на Ближнем Востоке также намечается перспективный замес в формате «все против Израиля» (ради такого даже турки с персами ненадолго помирятся). Европа в раздрае и истерике. И тут вылезает из схрона маленький Вовочка Зеленский и хрюкает: «Я не буду вести переговоры о мире без гарантий безопасности со стороны НАТО (которое уже практически развалилось), США и Евросоюза».

Ему туда, в схрон, видимо, новости о происходящем в мире не доходят. Слили уже твой режим, Вова! И всем не до тебя. Теперь каждая пушка и каждый снаряд нужны самому, потому что неизвестно, на кого завтра вздумает нападать рыжая бестия.

Трамп почему заявил, что Келлогу понадобится сто дней, чтобы вести мирные переговоры? Потому что за сто дней по всем прикидкам у Зеленского закончится всё — люди, деньги, запасы переданных ему Байденом вооружений. И всё, финита ля КВН.

Ну и, чтобы не испытывать иллюзий относительно мнимого всемогущества США (пусть этим их вчерашние брошенные шестёрки страдают), новость из солнечной (зачёркнуто) задымлённой Калифорнии. Трамп уже почти начал своё победоносное завоевание мира, и тут оказалось, что у него сгорела Калифорния. Воды в пожарных гидрантах нет, здоровенных мужиков пожарных нет (вместо них трансгендерные* фрики по квотам), пожарного оборудования нет (всё отдали Украине), денег у местного аналога МЧС (FEMA) нет. И это «богатейший штат», «ВВП Калифорнии больше ВВП России», «вы капитализацию «Эпл» видели» и прочий бред.

Страна-то — в разобранном состоянии. Запредельный госдолг, огромный дефицит бюджета, дичайшая коррупция и некомпетентность, бардак, слабоумие и глупость, изношенная инфраструктура и управленческая импотенция. И вот этим оно собирается завоевать целый континент (а «Дейли Мейл» пишет, что ещё были заявки и на Австралию).

Всё, старый мир закончился. Больше никакого «мира, основанного на правилах», теперь кто сильнее, тот и прав (оно всегда так было, просто фиговый листочек «демократии» отвалился). Наступили святые девяностые, только в околопланетном масштабе. Как и предсказывалось.

* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ.

Авторы Александр Роджерс