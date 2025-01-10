Голодные танки. Какой сюрприз приготовил Зеленский своим ВСУ и всей Европе Публицист и аналитик Александр Роджерс — о том, как власти Украины после газового решили перекрыть и нефтяной краник. 9 января, 21:27 Зеленский хочет запретить транзит российской нефти и газа через Украину. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk, paparazzza

В Верховную раду Украины внесён законопроект о полном запрете на транзит российской нефти и газа через её территорию. Это на самом деле просто прекрасная новость, и сейчас объясню почему.

Во-первых, транзит газа через украинскую ГТС уже прекратился с 1 января. Это привело только к росту цен на газ в Европе и росту поставок российского газа, но уже сжиженного (то есть более дорогого) в ЕС. Таким образом, Украина теряет деньги за транзит, Россия ничего не теряет. Поставляет меньше, получает больше прибыли — просто мечта.

Во-вторых, если аналогичная картина будет ещё и по нефти, то, думаю, никто возражать не будет. То есть цены в ЕС вырастут, а Украина останется без транзитных денег. Просто прекрасно. Если бы это делала Россия, то нам пришлось бы платить неустойку по контракту, который действует до 2029 года. А если это сделает Украина, то нашей ответственности тут нет, все претензии к Зеленскому.

В-третьих, как уже озвучил премьер-министр Словакии Фицо, обеспечение бесперебойного транзита нефтегаза из России в ЕС через Украину было одним из условий подписания Соглашения об ассоциации Украины с ЕС. И нарушение этих обязательств позволяет Фицо (или Орбану, или им обоим) инициировать разрыв этого соглашения. Шли в Европу, пришли… в другое место.

При этом в Евросоюзе нарастают экономические проблемы, сторонникам поддержки киевского режима всё сложнее объяснять, зачем это делать, а противники могут говорить (и говорят): «Вы кому помогаете? Тем, кто делает хуже Европе?!»

В свете нарастающих противоречий и конфликтов между США и ЕС, активно раздуваемых Трампом (относительно Гренландии и Канады в том числе), тот самый американский СПГ, нашествием которого на европейский рынок нас так долго пугали, может вообще никогда до него не доехать. Как ранее уже сообщалось, в этом году не доедет точно — компания Venture Global, занимающаяся его поставками в ЕС, объявила о продолжении форс-мажора, мешающего им начать эти поставки. А дальше политика Трампа и вовсе может привести к разрыву отношений между США и ЕС.

Что же касается различных заявлений Зеленского и киевского режима в целом, то к ним скоро можно будет применить свежий твит Маска про Трюдо: «Ты уже никто, девочка, и незачем тебя слушать». Какая разница, что там планирует киевский режим, если скоро не будет никакого киевского режима?!

Авторы Александр Роджерс