Соединённые Штаты поддерживают решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию в Европу. Этот шаг, уверены в Вашингтоне, станет ударом по экономическим возможностям РФ. Соответствующее заявление для журналистов сделал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

Отставной контр-адмирал подчеркнул, якобы действия Киева ограничат способность России финансировать СВО и лишат Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от газа. Позиция украинских властей также соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от голубого топлива из РФ.