США поддержали решение Украины остановить транзит российского газа в Европу
Соединённые Штаты поддерживают решение Украины прекратить транзит российского газа через свою территорию в Европу. Этот шаг, уверены в Вашингтоне, станет ударом по экономическим возможностям РФ. Соответствующее заявление для журналистов сделал координатор Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
Отставной контр-адмирал подчеркнул, якобы действия Киева ограничат способность России финансировать СВО и лишат Москву около 6,5 миллиарда долларов ежегодных доходов от газа. Позиция украинских властей также соответствует многолетней двухпартийной политике США, направленной на снижение зависимости Европы от голубого топлива из РФ.
«Сегодня около 50% импорта СПГ в Европу обеспечивается Соединёнными Штатами. Мы продолжаем работать с ЕС над увеличением этих объёмов», — заявил Кирби.
Напомним, что 1 января «Газпром» прекратил подачу газа в Европу через Украину из-за завершения срока действия договора с НАК «Нафтогаз Украины». Стоимость энергоресурса в ЕС отреагировала резким скачком, достигнув максимума с октября 2023 года. Особенно пострадала Молдавия, где приостановили работу некоторые предприятия. Директор промышленной и энергетической компании Metlen Energy & Metals Эвангелос Митилинеос заявил, что Европа рискует потерять около 100 миллиардов евро из-за действий Киева.
Shutterstock / FOTODOM / MR.Zanis