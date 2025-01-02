Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года после прекращения поставок из РФ
Bloomberg: Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года
Цены на газ на европейском рынке достигли максимума с октября 2023 года. Стоимость 1 тыс. куб. м. составляет $540. Об этом сообщает издание Bloomberg.
По данным агентства, подорожание произошло из-за прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Также на стоимость повлиял другой фактор: приостановка работы завода СПГ в норвежском Хаммерфесте, который прекратил работу до 9 января из-за отказа компрессора.
Напомним, что «Газпром» прекратил поставку российского голубого топлива через Украину с 1 января. Соглашения с украинской стороной о транзите российского газа в Европу прекратило действие и утратило для холдинга как технические, так и юридические возможности для транспортировки по данному маршруту.
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