Цены на газ в Европе достигли максимума с 2023 года после прекращения поставок из РФ

Цены на газ на европейском рынке достигли максимума с октября 2023 года. Стоимость 1 тыс. куб. м. составляет $540. Об этом сообщает издание Bloomberg.

По данным агентства, подорожание произошло из-за прекращения поставок российского газа в Европу через территорию Украины. Также на стоимость повлиял другой фактор: приостановка работы завода СПГ в норвежском Хаммерфесте, который прекратил работу до 9 января из-за отказа компрессора.