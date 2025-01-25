Al Jazeera: Израиль атаковал Дженин на Западном берегу реки Иордан

Армия обороны Израиля нанесла авиаудары по городу Дженин на Западном берегу реки Иордан, передаёт телеканал Al Jazeera. Населённый пункт принял минимум два удара. Перед этим бойцы ЦАХАЛ с помощью громкоговорителей призвали мирных жителей покинуть район атаки.

Телеканал отмечает, в результате взрывов есть раненые. Однако доступ к ним затруднён из-за перекрытых израильскими военными дорог, утверждают местные парамедики. Число жертв и пострадавших в Al Jazeera не уточнили.