Израильские военные нейтрализовали угрозы в секторе Газа после начала перемирия
Армия обороны Израиля зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Газе
Армия обороны Израиля зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов в секторе Газа и оперативно нейтрализовала угрозы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.
Согласно заявлению, в течение дня военнослужащие противодействовали угрозам, возникшим вопреки условиям перемирия, вступившего в силу ранее. На юге сектора Газа израильские войска обнаружили вооружённых подозреваемых, представлявших опасность для военных.
«Находившиеся в этом районе войска Армии обороны Израиля приняли меры, чтобы пресечь эту угрозу и ликвидировать террориста из «Исламского джихада»* Акрама Атефа Фархана Зануна», — говорится в заявлении.
Напомним, 17 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Его первая фаза началась 19 января.
* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.
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