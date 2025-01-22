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Регион
22 января, 20:51

Израильские военные нейтрализовали угрозы в секторе Газа после начала перемирия

Армия обороны Израиля зафиксировала нарушения режима прекращения огня в Газе

Армия обороны Израиля зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов в секторе Газа и оперативно нейтрализовала угрозы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, в течение дня военнослужащие противодействовали угрозам, возникшим вопреки условиям перемирия, вступившего в силу ранее. На юге сектора Газа израильские войска обнаружили вооружённых подозреваемых, представлявших опасность для военных.

«Находившиеся в этом районе войска Армии обороны Израиля приняли меры, чтобы пресечь эту угрозу и ликвидировать террориста из «Исламского джихада»* Акрама Атефа Фархана Зануна», — говорится в заявлении.

Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы
Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы

Напомним, 17 января Израиль и ХАМАС подписали соглашение, которое касается освобождения заложников и прекращения огня в секторе Газа. Документ был составлен при посредничестве США, Катара и Египта. Его первая фаза началась 19 января.

* Организация признана Верховным судом террористической и запрещена на территории России.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / ChameleonsEye

Артём Гапоненко
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