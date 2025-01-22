Израильские военные нейтрализовали угрозы в секторе Газа после начала перемирия

Армия обороны Израиля зафиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны палестинских радикалов в секторе Газа и оперативно нейтрализовала угрозы. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Согласно заявлению, в течение дня военнослужащие противодействовали угрозам, возникшим вопреки условиям перемирия, вступившего в силу ранее. На юге сектора Газа израильские войска обнаружили вооружённых подозреваемых, представлявших опасность для военных.

«Находившиеся в этом районе войска Армии обороны Израиля приняли меры, чтобы пресечь эту угрозу и ликвидировать террориста из «Исламского джихада»* Акрама Атефа Фархана Зануна», — говорится в заявлении.