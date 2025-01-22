Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы
Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС должен включить восстановление сектора Газа. Об этом заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.
Он подчеркнул, что во втором этапе предусмотрена реконструкция этого региона. Первый же этап сосредоточен на ремонте больниц и пекарен, а также основных служб, которые важны для жителей.
«Мы считаем, что разрушена вся Газа. Судя по снимкам, это более 80%. Теперь, когда дело доходит до реконструкции, мы верим, что все страны активизируются, попытаются помочь людям», — заявил министр на сессии Всемирного экономического форума в Давосе.
Напомним, ранее стало известно, что россиянин Александр Труфанов, захваченный ХАМАС, может быть освобожден через месяц, а не сразу. Палестинское движение сообщило, что следующую группу израильских заложников освободят по соглашению 25 января.
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