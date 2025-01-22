Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС включит восстановление Газы

Второй этап соглашения между Израилем и ХАМАС должен включить восстановление сектора Газа. Об этом заявил катарский министр иностранных дел Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

Он подчеркнул, что во втором этапе предусмотрена реконструкция этого региона. Первый же этап сосредоточен на ремонте больниц и пекарен, а также основных служб, которые важны для жителей.