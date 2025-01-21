Стало известно, когда ХАМАС освободит россиянина Труфанова

Посол РФ в Израиле Анатолий Викторов сообщил, что оказавшегося в плену у ХАМАС россиянина Александра Труфанова могут освободить не в первую волну, а в течение месяца. Об этом дипломат заявил в эфире телеканала «Россия-24».

«Простая математика подсказывает, к сожалению, что речь не идёт о ближайших волнах освобождения заложников, но в течение 3-4 недель, судя по графику, он будет освобождён», — сказал Викторов.

Также российский дипломат сообщил, что по информации посольства, состояние гражданина Израиля и РФ Труфанова после захвата заложников в секторе Газа оценивается как не совсем удовлетворительное. Россиянин получил ранение.

«Надеемся, что за оставшиеся несколько дней его состояние здоровья не ухудшится. Есть твёрдое обещание со стороны руководства ХАМАС, данное российское стороне, что он живым и здоровым будет возвращён в рамках этого соглашения, достигнутого недавно [между Израилем и ХАМАС — прим. Life.ru]», — подытожил дипломат.