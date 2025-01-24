ХАМАС объявил имена четырёх заложниц, которых завтра передаст Израилю
ХАМАС объявил имена четырёх заложниц, которых освободит в субботу
Завтра, 25 января, ХАМАС освободит ещё четырёх израильских заложниц. Это женщины, которые проходили срочную службу в Армии обороны Израиля.
«Бригады «Аль-Кассам» решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг», — говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Ранее стало известно, что в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.
ТАСС / VASSIL DONEV