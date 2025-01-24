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Регион
24 января, 15:36

ХАМАС объявил имена четырёх заложниц, которых завтра передаст Израилю

ХАМАС объявил имена четырёх заложниц, которых освободит в субботу

Завтра, 25 января, ХАМАС освободит ещё четырёх израильских заложниц. Это женщины, которые проходили срочную службу в Армии обороны Израиля.

«Бригады «Аль-Кассам» решили освободить в субботу, 25 января, следующих женщин-военнослужащих: Карина Ариев, Даниэль Гильбоа, Наама Леви и Лири Эльбаг», — говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.

Стало известно, когда ХАМАС освободит россиянина Труфанова
Стало известно, когда ХАМАС освободит россиянина Труфанова

Ранее стало известно, что в Израиль вернулись три освобождённые заложницы, которых обменяли на 90 человек. Девушки прибыли в страну в сопровождении военных и уже прошли медобследование. В списке из 33 заложников, которых должен освободить ХАМАС, есть и россиянин Александр Труфанов.

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ТАСС / VASSIL DONEV

Наталья Демьянова
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