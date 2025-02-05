Востоковед рассказал, смогут ли палестинцы вернуться в Газу, если согласятся на идею Трампа

Предложение президента США Дональда Трампа о временном переселении палестинцев из сектора Газа с целью восстановления инфраструктуры не является новым — ранее подобные идеи высказывались и израильскими представителями. Однако многие арабские страны отреагировали на это предложение негативно. Вопрос вновь стал актуальным, и теперь важно понять, какие последствия ожидают переселившихся жителей, а также смогут ли они вернуться на свою родину в будущем. Об этом Life.ru рассказал ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН, доктор исторических наук Борис Долгов.

Вопрос находится в конкретной плоскости, но возникает целый ряд проблем. Во-первых, арабские страны не приемлют ущемления прав палестинских граждан. Однако давление на них, скорее всего, будет продолжаться, прежде всего со стороны США. Возможно, будут предлагаться финансовые преференции для этих стран. Для Израиля это продвижение его интересов в Палестине и расширение территории. Борис Долгов Востоковед

По мнению востоковеда, если произойдёт переселение мирных жителей из Газы, израильские войска могут воспользоваться этой ситуацией и занять освобождённые территории. Он также отметил, что в будущем давление на палестинцев, безусловно, будет оказываться со стороны США, Израиля и, возможно, их союзников. Поэтому позиция палестинского руководства, особенно на Западном берегу и в Иордании, должна быть чётко определена в ответ на инициативы Трампа.

Вопрос о возвращении палестинцев на родину после переселения также остаётся открытым, отметил эксперт. Если переселившиеся примут гражданство стран, куда они переедут, это может изменить их статус, однако, если они останутся палестинскими беженцами, их возвращение может стать проблематичным. Многое будет зависеть от ситуации в секторе Газа и возможных действий Израиля, включая аннексию территорий, откуда палестинцы будут переселяться, считает Долгов.