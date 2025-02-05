Трамп заявил, что США заберут сектор Газа и займутся его восстановлением

Президент США Дональд Трамп заявил, что Штаты займут территорию сектора Газа, а также проведут там работу. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции по итогу встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Соединённые Штаты возьмут на себя управление сектором Газа и займутся его восстановлением.

«Мы будем отвечать за обезвреживание всех опасных неразорвавшихся боеприпасов и других вооружений, расчистку территории, устранение разрушенных построек и содействие экономическому развитию, которое позволит создать множество рабочих мест и жилья для местного населения», — заявил глава США.

Кроме того, американский лидер не исключил, что Вашингтон отправит в палестинский сектор военных.