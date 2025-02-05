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Регион
5 февраля, 10:05

В Кремле напомнили позицию РФ по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Песков: РФ выступает за двугосударственное решение между Израилем и Палестиной

Россия поддерживает позицию, утверждённую Организацией Объединённых Наций (ООН), о единственном варианте палестинского урегулирования на базе создания арабского и еврейского государств. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна: урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе. Это тот тезис, который закреплён в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что подобный подход поддерживают «подавляющее большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме». По словам пресс-секретаря главы государства, это единственно возможный вариант. Также Песков прокомментировал предложения президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев с территории Газы. По его словам, Москва также знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли инициативу.

«Что касается темы переселения, да, мы слышали заявления господина Трампа на этот счёт. И также мы слышали и видели заявления и из Аммана, и из Каира, где говорилось о неприятии такой идеи», — отметил Песков,

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Напомним, ранее Дональд Трамп предложил переселить палестинцев из Газы в Египет и Иорданию. Республиканец отметил, что сейчас страны региона отказываются их принимать. Однако американский лидер выразил уверенность в том, что они в конце концов согласятся с этой идеей. В МИД Египта отметили, что палестинский народ должен жить на своей земле.

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Life.ru

Александр Юнашев
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