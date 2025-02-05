В Кремле напомнили позицию РФ по урегулированию конфликта на Ближнем Востоке

Россия поддерживает позицию, утверждённую Организацией Объединённых Наций (ООН), о единственном варианте палестинского урегулирования на базе создания арабского и еврейского государств. Об этом напомнил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Наша позиция по ближневосточному урегулированию хорошо известна: урегулирование на Ближнем Востоке может состояться только на двугосударственной основе. Это тот тезис, который закреплён в соответствующей резолюции Совета Безопасности ООН», — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.

Песков подчеркнул, что подобный подход поддерживают «подавляющее большинство стран, имеющих отношение к этой проблеме». По словам пресс-секретаря главы государства, это единственно возможный вариант. Также Песков прокомментировал предложения президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев с территории Газы. По его словам, Москва также знакома с позицией Египта и Иордании, которые не приняли инициативу.

«Что касается темы переселения, да, мы слышали заявления господина Трампа на этот счёт. И также мы слышали и видели заявления и из Аммана, и из Каира, где говорилось о неприятии такой идеи», — отметил Песков,