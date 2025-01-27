Египет и Иордания отвергли план Трампа по «зачистке Газы»

Египет отказался от идеи президента США Дональда Трампа, чтобы большое число палестинцев покинуло сектор Газа. Власти Каира заявили, что поддерживают право палестинского народа жить на своей земле. Об этом заявил МИД Египта.

«Подобные действия угрожают стабильности, создают риск дальнейшего распространения конфликта в регионе и подрывают возможности для мира и сосуществования», — говорится в заявлении.

Такой же точки зрения придерживается и Иордания, заявляя, что «решение палестинского вопроса лежит в Палестине». Министр иностранных дел Айман Сафади пообещал, что позиция королевства на этот счёт никогда не изменится.

Идею Дональда Трампа также осудил лидер Палестинской автономии Махмуд Аббас. Он заявил, что палестинцы «не откажутся от своей земли и святых мест». А высокопоставленный палестинский политик Мустафа Баргути заявил, что «полностью отвергает» предложение американского лидера временно или на длительный срок переселить палестинцев в новые дома в Египте и Израиле.